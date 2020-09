per Mail teilen

Das Personal in den städtischen Pflegeheimen in Tübingen wird nun regelmäßig auf Corona getestet. Die Stadt finanziert die Aktion, die nach eigenen Angaben bundesweit einmalig ist.

Alte Menschen in den Einrichtungen sollen weiterhin vor dem Virus geschützt werden, so der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Montag. Angesichts steigender Fallzahlen vor allem durch Urlaubsrückkehrer müsse man nun wieder verstärkt auf die Hochrisikogruppe aufpassen.

Stadt zahlt Corona-Test

So sollen nun alle 14 Tage die Beschäftigten in den Tübinger Alten- und Pflegeheimen getestet werden - im gleichen Rhythmus auch alle Beschäftigten der mobilen Pflegedienste. Die Teilnahme ist allerdings freiwillig. Ausgewertet werden die Tests bei der Tübinger Firma Cegat. Die Stadt finanziert die Tests mit einer viertel Million Euro bis Jahresende.

Corona-Tests in Tübinger Pflegeheimen SWR Sarah Beschorner

Bundensweites Pionierprojekt

Das bundesweite Pionierprojekt geht nach Angaben der Stadtverwaltung auf die Initiative des Stadtseniorenrates zurück und hat die volle Unterstützung des Tübinger Gemeinderates. Er hat das Geld bewilligt. Denn die Tests für derartige Screenings werden, anders als zum Beispiel für Reiserückkehrer oder das Schul- und Kitapersonal, bislang nicht finanziert.