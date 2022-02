per Mail teilen

Seit rund zweieinhalb Jahren klagt eine Familie aus Metzingen-Neuhausen gegen den dort ansässigen Kleintierzuchtverein. Der Grund: das Gekrähe der rund 25 Hähne.

Das "Geschrei" geht der Familie mächtig auf die Nerven. Sie wohnt rund 180 Meter vom Kleintierzuchtverein entfernt und fordert unter anderem, dass die Tiere nachts und mittags in den Stall eingeschlossen werden.

Gehen Anwohnern auf den Kieker: die Hähne des Kleintierzuchtvereins Metzingen-Neuhausen SWR

Kleintierzuchtverein bittet um Verständnis

Das könne der Verein aber nicht leisten. Er bestehe vor allem aus berufstätigen Mitgliedern, sagte der Vorsitzende Thilo Reusch dem SWR. Sie könnten mittags nicht zum Kleintierzuchtverein kommen, um die Tiere in den Stall zu treiben. Außerdem sei der Verein schon vor dem Neubaugebiet da gewesen, so Reusch. Man hätte also wissen können, worauf man sich einlässt.

Bad Uracher Amtsgericht weist die Klage zurück

Diese Argumente ließen die Anwohner nicht gelten. Sie zogen vors Amtsgericht in Bad Urach im Kreis Reutlingen. Die Anwaltskosten für den Prozess - zwischen drei- und fünftausend Euro, schätzt der Vereinsvorsitzende Thilo Reusch - müssen die Kleintierzüchter bisher selbst stemmen.

Vor-Ort-Termin blieb leise

Im Laufe des Prozesses gab es einen Termin vor den Hühnergehegen. Es kamen der zuständige Richter, die Kläger, Vereinsmitglieder und Schaulustige, so Rechtsanwalt Gerd Schneider. Während des Besuchs schrie kein Hahn.

Der Kleintierzuchtverein Metzingen-Neuhausen züchtet verschiedene Hühnerrassen SWR

Lärmgutachten in Auftrag gegeben

Außerdem hat ein Tübinger Ingenieurbüro ein Lärmgutachten erstellt. Das hat die Kläger laut Kleintierzuchtverein um die 12.000 Euro gekostet. Das Ergebnis: Das Gekrähe der Hähne überschreite die Grenzwerte nicht - auch nicht nachts. Daraufhin wies das Amtsgericht die Klage zurück.

Tübinger Landgericht soll den "Hahnenkampf" entscheiden

Das wollten die Kläger aber nicht akzeptieren und wandten sich an das zuständige Landgericht. Dort riet man ihnen davon ab, in Berufung zu gehen, da es keine Aussicht auf Erfolg gebe. Trotzdem möchte die Nachbarsfamilie weiter gegen das Krähen der Hähne vorgehen. Das Tübinger Landgericht wird bald entscheiden, ob es zum Prozess kommen wird.