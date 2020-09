per Mail teilen

Rebecca Hotz aus Schopfheim (Kreis Lörrach) hat am Samstag auf dem neunjährigen Hengst Touloubre das Springreitturnier in Waldachtal-Salzstetten im Kreis Freudenstadt gewonnen. Es sei einer ihrer größten Erfolge seit langem, sagte Hotz dem SWR. Das Turnier war das erste Qualifikationsspringen zum internationalen Reitturnier Stuttgart German Masters auf der Reitanlage Brünz in Salzstetten. Für Veranstalter Andreas Brünz ein Risiko, denn das Turnier musste unter Corona-Bedingungen stattfinden. Andreas Brünz plant, Salzstetten zu einer Hochburg des internationalen Springreitens auszubauen.