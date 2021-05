per Mail teilen

Für Realschüler und Werkrealschüler im Land haben am Mittwoch mit dem Fach Deutsch die Abschlussprüfungen begonnen. Wegen Corona gelten auch an der Reutlinger Eichendorff-Realschule besondere Bedingungen.

Um das Abstandsgebot einzuhalten, wurden zum Beispiel die Schüler und Schülerinnen an der Reutlinger Eichendorff-Realschule auf mehrere Klassenzimmer verteilt, sagte der Schulleiter Klaus Michelsburg dem SWR. Dafür seien doppelt so viele Aufsichtspersonen eingeteilt worden. Doch das habe sich gelohnt, so Michelsburg. Die Hygienevorschriften wurden eingehalten. Die Schüler hatten mehr Platz und konnten ihre masken abnehmen.

Prüfung in verschiedenen Klassenzimmern

die Prüflinge hatten die Möglichkeit, ohne Angaben von Gründen zwischen Haupt- und Nachschreibetermin zu wählen. Allerdings entschieden sich alle für den Haupttermin, freute sich der Reutlinger Realschulleiter. Andere Schulen hatten die Prüfungen in Turnhallen verlegt.

Hoffen auf milde Korrekturen

Nach vier Stunden Deutsch sahen einige Prüflinge etwas mitgenommen aus. Doch sie waren erleichtert, dass sie es geschafft hatten. Manche hatten wegen der Corona-Krise Probleme mit der Vorbereitung. Deswegen hoffen etliche auf nachsichtige Lehrer bei der Korrektur der Arbeit. Diese wurden vom Kultusministerium angehalten ihren pädagogischen Spielraum zu nutzen, sprich milde zu korrigieren. Deutsch haben die Realschüler geschafft. Kommende Woche stehen Mathe und Englisch an.

Abiturienten schreiben ebenfalls im Fach Deutsch

Auch für die meisten Abiturienten wurde es am Mittwoch ernst. Da stand die Abschlussprüfung im Fach Deutsch auf dem Programm. Gestartet war das Abitur bereits am Montag mit Portugiesisch und Spanisch.