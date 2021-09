Wie geht es nach dem Nein zur Regionalstadtbahn in Tübingen weiter?

Die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn in Tübingen ist erstmal abgehakt. Jetzt müsse man Alternativen suchen, so Klinikchef Michael Bamberg. Auch junge Leute wollen eine Lösung.

Das Nein zur Innenstadtstrecke war eine demokratische Entscheidung, die man akzeptieren muss, so der Chef des Tübinger Uniklinikums Michael Bamberg. Jetzt müsse man verschiedene Varianten diskutieren. Auch Schnellbusse und führerlose Busse schließt Bamberg nicht aus.

Die Mitarbeiter des Werner-Siemens-Centers seien nach dem Aus erst einmal erleichtert, denn die empfindlichen Geräte hätten wegen der elektromagnetischen Stadtbahn-Strahlen versetzt werden müssen. Nach wie vor ein großes Problem an der Uniklinik: es fehlen Parkplätze für die Mitarbeiter von außerhalb. Man habe immer wieder Absagen von Mitarbeitern, die nicht in Tübingen wohnen und auf ihr Auto angewiesen sind, so der Chef der Tübinger Uniklinik, Michael Bamberg. Bei der Medizinischen Klinik müsse das Parkhaus dringend um 300 Plätze erweitert werden.

Viele Junge haben für die Stadtbahn gestimmt

Auch im Netz sorgt die Entscheidung für Diskussionen. Die Tübinger Fridays for Future Gruppe hatte sich in unserem Livestream geäußert und gesagt: Das Nein zur Stadtbahn sei eine Absage an die junge Generation in der Stadt. Viele junge Leute in Tübingen hätten sich eine Straßenbahn aus Umweltgründen gewünscht. Aber es gibt auch kritische Stimmen. SWR-Kollegin Anne Täschner hat eine Online-Umfrage gemacht, an der über 500 User teilgenommen haben.