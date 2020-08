Halb Beirut ist zerstört, die Stadt gleicht einem Kriegsgebiet. Über 100 Menschen sind durch die Explosionen gestorben, tausende verletzt und hunderttausende obdachlos. Tübinger Libanesen und Nahostkenner sorgen sich um die Zukunft im Libanon.

Für das seit langem wirtschaftlich gebeutelte Land sind die Explosionen in Beirut eine Katastrophe. Denn mit der Zerstörung des wichtigsten Hafens im Land wurde eine der "Hauptschlagadern der libanesischen Wirtschaft" getroffen, sagt Koray Saglam. Er forscht am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Tübingen zum Nahen Osten. Libanon ist abhängig vom Import: Nahrungsmittel und Medikamente, die dringend benötigt werden, kommen jetzt noch schwerer ins Land.

Sorgen um die Familie und die Heimat

Die Eltern und Geschwister des Tübinger Imbiss-Inhabers Imad al-Samir hatten Glück: Sie leben 40 Kilometer von Beirut entfernt. Auch wenn die Wände zu Hause gewackelt hätten, gehe es ihnen gut – noch, sagt al-Samir. Er befürchtet, dass sich die Armuts- und Hungerkrise in seinem Heimatland noch verschlimmert.

"Jetzt haben wir fast nichts mehr." Imad al-Samir, Chef eines Tübinger Imbissladens

Krise und Korruption sorgen für Frustration

Als der Tübinger Gastronom von den heftigen Explosionen in Beirut erfahren hat, dachte er zuerst, der Krieg sei wieder ausgebrochen. In seinem Heimatland laufe schon seit langem einiges schief: immer mehr Arbeitslose, ein kaputtes Gesundheitssystem und an der Spitze eine korrupte Regierung. Deshalb setzt er auch bei dieser Katastrophe wenig Hoffnung auf die Regierung. Er ist frustriert über die Politik in der Heimat und will wissen, wer schuld daran ist, dass das hochexplosive Ammoniumnitrat ungeschützt im Hafen gelagert wurde.

Politologe rechnet mit Protesten im Libanon

Es rumort schon seit Monaten in der Bevölkerung, beobachtet Koray Saglam, Doktorand an der Universität Tübingen. Der Politologe forscht zum Nahen Osten und geht davon aus: Nach der Trauer kommt die Wut. Er rechnet damit, dass die Menschen im Libanon wegen möglichen Behördenversagens auf die Straßen gehen werden, um zu protestieren. Die Regierung und korrupte Eliten hätten das Gesundheitswesen im Libanon heruntergewirtschaftet, so Saglam.

Katastrophe für das ganze Land

Was die Katastrophe auch zeige, so Imad al-Samir und Kolay Saglam: Libanon ist jetzt dringender denn je auf internationale Hilfe angewiesen, um die tausenden Verletzten versorgen zu können. Die heftigen Explosionen am Beiruter Hafen träfen das ganze Land.