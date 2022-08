Die Tatort-Kommissare Palu und Bienzle, die Fernsehserien "Oh Gott Herr Pfarrer" und "Ein Bayer auf Rügen", für all das steht der Name Felix Huby aus Dettenhausen im Kreis Tübingen. Am Freitag ist er ja in seiner Wahlheimat Berlin gestorben. Die Erinnerung an ihn wird auch Dettenhausen pflegen, wo er 1938 als Eberhard Hungerbühler das Licht der Welt erblickt hat. Dort soll er ein Ehrengrab bekommen. Miriam Plappert war am Montag in der Schönbuchgemeinde.