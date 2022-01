CDU-Mitglieder nach Parteitag optimistisch

CDU-Mitglieder aus Tübingen und Reutlingen schauen nach dem digitalen CDU-Parteitag vom Samstag optimistisch in die Zukunft. Zufrieden sind sie mit dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz.

Motivierend und sehr harmonisch, so war der digitale Parteitag laut Carsten Köhler. Als einziger Delegierter im Kreis Tübingen war Köhler, Mitglied im Kreisvorstand, dabei. Aus dem Parteitag könne man gestärkt herausgehen. Die CDU müsse in der Opposition aber nun nicht nur reagieren, sondern auch klarer Positionen beziehen. Köhler nennt hier als Beispiel Umwelt-und Klimaschutz und die Digitalisierung. Die Wählerinnen und Wähler müssen noch besser verstehen und wissen, für was die CDU stehe, so Köhler. Friedrich Merz als Parteivorsitzender sei dafür genau der richtige Mann an der Spitze, da ist sich Köhler sicher.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Aufbruch mit Merz kann gelingen

Auch Manuel Hailfinger, Reutlinger Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen ist zufrieden mit dem Ergebnis vom digitalen Parteitag. Es sei viel mehr als erwartet dabei herausgekommen, so Hailfinger gegenüber dem SWR. Wie viele Südwest-CDUler ist auch Hailfinger erleichtert über den großen Zuspruch von Friedrich Merz an der Parteispitze. Dieser sei breiter aufgestellt als früher, er könne alle mitnehmen. Hailfinger glaubt an einen Aufbruch. Viele neue Leute seien ins Präsidium gewählt worden. Wichtig sei nun das neue Grundsatzprogramm, das die CDU im September beschließen will. Es muss, laut Hailfinger klar zeigen, wofür die CDU in Zukunft steht.

Schockiert über Ausscheiden von Widmann-Mauz

Schockiert, irritiert und auch entsetzt zeigten sich beide CDU-Politiker darüber, dass Annette Widmann-Mauz am Samstag nicht wieder ins CDU-Präsidium gewählt wurde. Die 55-jährige Tübinger Bundestagsabgeordnete und ehemalige Staatssekretärin bekam nicht die nötigen Stimmen. Als Vorsitzende der Frauen Union ist sie im Gremium zwar vertreten, aber nur beratend.

Zu große Nähe zur Alt-Bundeskanzlerin Merkel

Die Niederlage von Widmann-Mauz habe einen bitteren Beigeschmack für die CDUler in der Region, so Carsten Köhler. Widmann-Mauz war eigentlich bei der Wahl gesetzt, so Manuel Hailfinger. Er glaubt, die Person von Widmann-Mauz sei für viele noch zu stark mit der Person von Angela Merkel verbunden. Das hätten sicherlich viele CDU Mitglieder so gesehen. Eine Erneuerung der Partei, wie von vielen gefordert, mit einer Merkel-Vertrauten, haben sich deshalb einige der Mitglieder nicht vorstellen können.