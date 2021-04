Mit der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse muss voraussichtlich auch die Tübinger Modellstadt aufhören. Die Tübinger Pandemiebeauftragte Federle befürchtet, dass man so den Überblick über das Infektionsgeschehen verliert.

Ohne den Anreiz, normal einkaufen zu können komme niemand zum Testen, man könne die Teststationen zumachen - so reagierte die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle auf das drohende Aus der Modellstadt. So werde man den Überblick verlieren, wie viele Leute positiv oder negativ seien. Das ärgere sie, denn es sei kurzfristig gedacht. Sie könne es verstehen, so Federle, wenn man gerade nicht überall in Deutschland neue Modellprojekte zulasse.Tübingen habe aber vor Monaten mit der Vorbereitung des Projekts begonnen, das Mitte März in Kraft getreten ist.

Auch Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) findet das Ende für die Modellstadt enttäuschend. Auch er befürchte, dass die Infektionszahlen in Tübingen nun steigen werden, da weniger Menschen sich testen lassen. Das Testkonzept habe sich als erfolgreicher in der Pandemiebekämpfung erwiesen als die Notbremse. Die Inzidenz sei in der Stadt mit 90 derzeit halb so hoch wie im Landkreis Tübingen.

Die Tübinger Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz (CDU) hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass künftig die Inzidenzzahlen des Landkreises als Referenzgröße für Modellversuche gelten. Bislang war der Inzidenzwert der Stadt entscheidend.

"Kurz gesagt: In der Notbremse steigen die Zahlen ungebremst, unser Modell hält die Zahlen unten. Und der Bundestag hat nun beschlossen, dass wir es so machen müssen, wie alle Gemeinden um uns rum. Ab Montag ist also auch bei uns alles dicht. Theater, Handel, Schulen und Kitas." Tübingens OB Boris Palmer auf Facebook

Kreisinzidenz hat kritische Marke längst überschritten

Das Modellprojekt müsse demnach gestoppt werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Tübingen drei Tage hintereinander über 100 liegt. Das ist bereits der Fall. In der Modellstadt konnte man bisher normal einkaufen, wenn man negativ getestet wurde oder geimpft war. Noch ist die "Bundes-Notbremse" aber nicht in Kraft, am Donnerstag wird der Bundesrat über die Notbremse debattieren und abstimmen. Frühestens am kommenden Samstag könnte das Gesetz dann in Kraft treten.