Bedrohliche Rauchschwaden über Rottenburg

Eine Rauchsäule war am Freitagvormittag über Rottenburg zu sehen. In einem Neubau hat es gebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und verhinderte Schlimmeres.

Das Dach eines Rohbaus in Rottenburg im Kreis Tübingen ist am Freitagvormittag in Brand geraten. Laut der Feuerwehr sind bei den Bauarbeiten Dämmplatten entflammt. Die drei Arbeiter versuchten anfangs noch selbst den Brand zu löschen, brachten sich dann aber über das Baugerüst rechtzeitig in Sicherheit.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell von einer Drehleiter aus löschen. Anschießend kontrollierten sie die Dämmplatten noch auf Glutnester. Durch das schnelle Handeln, konnte vermieden werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 14 Kräfte des Roten Kreuz vor Ort.