Wettbüro in Reutlingen überfallen

In der Reutlinger Innenstadt ist am Montag ein Wettbüro überfallen worden. Laut Polizei konnte der Täter mit seiner Beute zunächst fliehen.

Am Rosenmontag hat ein maskierter Täter ein Wettbüro in Reutlingens Innenstadt überfallen. Der auffallend große und schlanke Mann konnte laut Polzei mit seiner Beute fliehen.

Um kurz vor halb zehn am Montagvormittag betrat ein dunkel gekleideter und maskierter Mann das Wettbüro. Er bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Dieses steckte er in eine schwarze Tasche, versetzte dem Angestellten einen Schlag und flüchtete zu Fuß vermutlich in Richtung Omnibusbahnhof. Der Angestellte wurde leicht verletzt.

Mehrere Streifenwagen suchen nach dem Täter

Die Polizei begann laut Mitteilung sofort damit, mit mehreren Streifenwagen den Mann zu suchen - zunächst jedoch erfolglos. Der mutmaßliche Täter soll 1,85 bis 1,90m groß und schlank sein. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die den Mann vor oder nach dem Überfall gesehen haben.