Die Polizei hat zwei junge Männer in Reutlingen nach einem Raubüberfall festgenommen. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Sie sollen am Samstag auf dem Bahnhofsvorplatz einen 49-Jährigen verprügelt haben, dem sie den Rucksack wegnehmen wollten. Zuvor haben sie den Angaben zufolge in einem Drogeriemarkt größere Mengen an Parfüm und Hygieneartikel entwendet.