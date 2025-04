per Mail teilen

Nach einem Raubüberfall in Bad Urach (Kreis Reutlingen) sitzt ein 16-jähriger Jugendlicher in Untersuchungshaft. Seine beiden Komplizen sind wieder auf freiem Fuß.

Nach einem Raubüberfall auf einen 19-Jährigen in Bad Urach meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 18 Jahren sollen den jungen Mann Anfang April angegriffen haben. Die drei Angreifer sollen ihn dann mit einer Pistole bedroht, gegen den Kopf geschlagen und aufgefordert haben, ihnen seine Wertsachen zu geben. Der 16-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

16-jähriger Jugendlicher war polizeibekannt

Laut Polizei haben sie ihr Opfer von hinten angegriffen - vermutlich mit einem Schlagstock. Er ist daraufhin zu Boden gegangen. Trotz der Bedrohung hat sich der 19-Jährige geweigert, seine Wertsachen auszuhändigen. Also sind die drei mutmaßlichen Täter geflohen, so die Polizei. Die Ermittlungen führten zu den drei Jugendlichen. Bei Hausdurchsuchungen am Freitag sei Beweismaterial gefunden worden.

Daraufhin wurde der 16-jährige Verdächtige festgenommen. Er ist polizeibekannt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die beiden 14- und 18-jährigen Komplizen wurden vernommen, sind inzwischen aber wieder frei.