Anfang November wurde ein Einkaufsmarkt in Nehren im Kreis Tübingen überfallen. Nun hat die Polizei drei Tatverdächtige gefasst. Bargeld und Brecheisen fand sie ebenfalls.

Der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Tübingen ist es gelungen, einen Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Nehren im Kreis Tübingen aufzuklären. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen habe sich der Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen sowie zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 16 und 17 Jahren erhärtet. Sie sollen am 4. November 2022 gegen 20:50 Uhr das Geschäft in der Gomaringer Straße betreten und dort eine Mitarbeiterin mit einem Brecheisen bedroht sowie Bargeld gefordert haben.

Tatverdächtige sollen geständig sein

Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden nun das mutmaßliche Tatmittel, die Brechstange, sowie eine größere Menge Bargeld gefunden. Die Tatverdächtigen sind zum Teil geständig. Bei ihnen handelt es sich um Deutsche, so die Polizei. Sie befinden sich auf freiem Fuß.