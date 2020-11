Beraubt und geschlagen wurden am Freitagabend zwei 14- und 15-Jährige Jugendliche in Pfullingen. Diese befanden sich laut Polizei gegen 20:00 Uhr auf dem Schulhof, als sie von einer Gruppe angesprochen wurden. Der 15-jährige wurde aus der Gruppe heraus bedroht und aufgefordert, sein ganzes Geld auszuhändigen. Nachdem er einen geringen Geldbetrag an einen der Täter aushändigte, wurde er von einer weiteren, bislang unbekannten männlichen Person geschlagen und getreten bis er am Boden lag. Hierbei zog er sich Verletzungen im Gesicht zu. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.