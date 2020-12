per Mail teilen

Weihnachtsmärkte sind größtenteils abgesagt, Touristen verschlägt es kaum in die weihnachtlich geschmückten Altstädte, auch in Horb am Neckar. Das Stadtmarketing dort gibt trotzdem sein Bestes, Handel und Gastronomie zu unterstützen. Deshalb hat es seit Montag wieder geöffnet.