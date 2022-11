Alt, dumm, korrupt - junge Bürgermeister wollen mit Vorurteilen aufräumen

Mal ehrlich, welche Gedanken schießen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an einen Bürgermeister denken? Vielleicht denken Sie tatsächlich direkt an das echte Oberhaupt ihrer Gemeinde - vielleicht haben Sie ab er auch eher so ein stereotypes Bild von einem Bürgermeister vor Augen? Vielleicht so wie Bürgermeister Wöller in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" - ein bisschen tollpatschig, aber auch ein wenig hinterlistig - zumindest Kindern wird über Hörbücher wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg oft ein stereotypes Bürgermeisterbild vermittelt, meint Ferdinand Truffner, Bürgermeister von Empfingen im Kreis Freudenstadt - meist männlich, eher alt, korrupt, dumm oder arrogant. Mit den Vorurteilen wollte er aufräumen - rausgekommen ist ein Kinderbuch. SWR Reporterin Luisa Klink war bei der ersten Lesung in der Empfinger Grundschule dabei: