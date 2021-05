Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) und sein jüngster Facebook-Post sorgen weiterhin für viel Diskussion - in Tübingen und Berlin. Palmer hatte mit Aussagen über Ex-Fußballnationalspieler Aogo für Empörung gesorgt.

"Es wäre super gewesen, Boris hätte geschwiegen", sagte Grünen-Parteichef Robert Habeck am Montag in Berlin. Das Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister bezeichnete Habeck als "unvermeidlich". Die Sätze, die Palmer am Freitag gepostet habe, seien "beleidigend und rassistisch und eines Oberbürgermeister ungehörig", so Habeck. Nun sei abzuwarten, wie die Schiedsgerichte über den Fall entscheiden.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) könnte der Partei-Ausschluss drohen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Tübinger Jusos kritisieren Palmer scharf

Palmer hatte sich in einem Facebook-Eintrag zum Ex-Fussball-Nationalspieler Aogo rassistischer, beleidigender und obszöner Worte bedient - zitierend und satirisch, wie Palmer später erklärte. Die Tübinger Jusos schreiben dazu: "Palmers Kommentar ist klar rassistisch, seine wirren Relativierungsversuche im Nachhinein können wir nicht akzeptieren. Rassismus als Ironie zu deklarieren und als angebliches ungekennzeichnetes Zitat von Dennis Aogo auszugeben, ist eine Erklärung, der jegliche Glaubwürdigkeit fehlt."

Boris Palmer sei schon in der Vergangenheit wiederholt durch rassistische und menschenverachtende Aussagen aufgefallen, so die Jusos. Der aktuelle Kommentar bringe das Fass nun endgültig zum Überlaufen. Die Tübinger SPD hat sich schon im Frühjahr 2018 klar positioniert und erklärt, Boris Palmer bei einer erneuten Kandidatur nicht mehr zu unterstützen.

FDP-Abgeordneter: "Mit Sprache vorsichtig sein"

Der Tübinger FDP-Bundestagsabgeordnete Christopher Gohl weist Palmer in einem offenen Brief darauf hin, dass Politiker mit Sprache vorsichtig sein müssen - auch wenn man sich gegen "unzulässig moralisierende linksliberale Eliten" wehren wolle - aber als Oberbürgermeister verkörpere Palmer die Einheit einer vielfältigen Stadtgesellschaft. Er müsse Dialogfähigkeit vorleben, nicht die Spaltungsspirale vorantreiben.

Der Politikwissenschaftler Ulrich Eith hält das Parteiausschlussverfahren für nicht angeraten - eine Partei müsse sich von solchen Äußerungen distanzieren, mit Querköpfen aber auch einmal klarkommen.