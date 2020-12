Der Tod einer Frau in Albstadt gibt der Polizei Rätsel auf. Ein Passant hatte die Frau am am Montagabend auf einem Gehweg in Albstadt-Tailfingen (Zollernalbkreis) schwer verletzt gefunden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die 60-Jährige laut Polizei noch vor Ort. Die Umstände sind laut Mitteilung noch unklar. Möglicherweise sei die Frau angefahren worden. Eine Obduktion soll weiteren Aufschluss geben. Die Polizei sucht Zeugen.