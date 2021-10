Ein Fahrradfahrer ist nach einem Unfall am Donnerstagabend in Walddorfhäslach im Kreis Reutlingen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Eine Autofahrerin hatte ihn beim Rückwärtsfahren aus einer Ausfahrt übersehen und überfahren, so die Polizei. Der Radler wurde in eine Klinik geflogen. Dort starb er.