Ein Radfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Alpirsbach im Kreis Freudenstadt tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Radfahrer zusammengestoßen. Die Autofahrerin fuhr anschließend in eine Scheune. Dabei wurde sie schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.