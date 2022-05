per Mail teilen

Ein 62-jähriger Radfahrer ist am Dienstag in der Tübinger Innenstadt mit einer Katze zusammengestoßen und kopfüber auf den Boden gestürzt. Laut Polizei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Katze wurde ebenfalls schwer verletzt.