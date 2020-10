Ein 61-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagnachmittag laut Polizei in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Radfahrer habe die rote Ampel missachtet und sei an der geschlossenen Schranke vorbei gefahren. Eine Regionalbahn erfasste ihn daraufhin voll. Der 61-Jährige starb noch an der Unfallstelle.