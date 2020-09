per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Freitag mit einem Zug der Ammertalbahn zusammengestoßen und anschließend geflüchtet. Laut Polizei ist der Biker in dem Moment an einem gesperrten Bahnübergang bei Ammerbuch im Kreis Tübingen über die Gleise gefahren, als der Zug anrollte. Der Lokführer bremste, konnte einen leichten seitlichen Aufprall aber nicht verhindern. Verletzt wurde niemand.