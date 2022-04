Die Radbörse der RSG Tailfingen findet nach einer Coronapause wieder planmäßig statt. Am Freitagabend und am Samstagvormittag ist dafür die Zollernalbhalle in Albstadt-Tailfingen geöffnet. Die Radbörse der RSG ist laut Verein die älteste und größte dieser Art in Deutschland.