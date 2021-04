per Mail teilen

Krähen aus dem Vogelschutzzentrum des NABU könnten für Tierversuche an der Universität Tübingen genutzt worden sein. Dabei wurden den Vögeln Elektroden ins Hirn eingesetzt.

Die Tierschutzorganisation "Soko Tierschutz" hatte auf den Fall aufmerksam gemacht. Die Tierschützer wollen nun Anzeige gegen einen Tübinger Neurobiologen erstatten. Der Vorwurf: Der Forschungsleiter habe Rabenkrähen für Versuchszwecke Implante in den Kopf gesetzt. Der "Spiegel" und das "Schwäbische Tagblatt" hatten zuerst darüber berichtet.

Vogelschutzzentrum gab Krähen an Forscher

Nach Angaben des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) hat das Vogelschutzzentrum Mössingen (Kreis Tübingen) der Universität zwischen 2011 und 2014 acht tote und sieben lebende Tiere zu Forschungszwecken überlassen. Allerdings sei man davon ausgegangen, dass die Tiere lediglich zur Zucht oder für die Verhaltensbeobachtung eingesetzt würden, sagte der Leiter des Zentrums Daniel Schmidt-Rothmund. Es habe sich ausschließlich um Tiere gehandelt, die aufgrund von Fehlprägungen nicht auswilderungsfähig waren. Hätte man gewusst, dass einigen Vögeln Platinen in den Kopf eingesetzt würden, hätte man der Universität niemals lebende Krähen überlassen, so der NABU in einer Stellungnahme.

Universität verteidigt Rechtmäßigkeit der Versuche

Die Universität verteidigte die Versuche in einer ausführlichen Stellungnahme. Sie seien den Behörden vorab im Detail vorgelegt und auf Grundlage des Tierschutzgesetzes bewilligt worden. Am Lehrstuhl für Tierphysiologie werde seit mehr als zehn Jahren mit Krähenvögeln in der Hirnforschung gearbeitet. Der Neurobiologe Professor Andreas Nieder erforscht dabei die Arbeitsweise der Nervenzellen im Gehirn und wie diese Verhalten und kognitive Leistungen hervorbringen. Zu seinen Fragestellungen gehört unter anderem, was bei Lernvorgängen im Gehirn geschieht, wie sich ein Arbeitsgedächtnis bildet oder wie Kategorisierungsleistungen ermöglicht werden.

So berichtete die Landesschau Baden-Württemberg am 8. Oktober 2020 über die Tübinger Forschung:

Vorwurf: Alternativen nicht genutzt

In einer Pressemitteilung prangert die Organisation "Soko Tierschutz" das Verhalten des NABU und der Forschungseinrichtung an. Die Vorgänge sprächen jeglichen Tierschutzgedanken Hohn. Denn es gebe zahllose, ausgezeichnete, nicht-invasive Verhaltensstudien an diesen hochintelligenten Vögeln. Sie würden die Intelligenz dieser Tiere eindrucksvoll belegen, ohne den Tieren dazu die Schädel aufzubohren. Aus der Sicht von Soko Tierschutz waren die Versuche mit den Krähen des NABU illegal. Versuche mit Tieren, die nicht speziell für den Tierversuch gezüchtet wurden, ebenso wie Versuche mit Wildtieren, oder Versuche mit zahmen, herrenlosen oder verwilderten Haustieren unterlägen besonders strengen Sondergenehmigungen.

Universität: Invasive Eingriffe an Tieren notwendig

Die Arbeitsweise von Nervenzellen zu untersuchen, sei nur durch sogenannte invasive Eingriffe möglich, hieß es dagegen von Seiten der Universität Tübingen weiter. Mit dieser Tatsache würden Professor Nieder wie auch die Universität schon immer transparent und verantwortungsvoll umgehen. Jeder Tierversuch setze ein Lebewesen potentiell einer Belastung aus, heißt es weiter in einer Mitteilung. Deswegen würden Belastungen in Versuchen so weit wie möglich minimiert und Tiere nur eingesetzt, wenn keine alternativen Methoden zur Verfügung stünden.

Regierungspräsidium prüft Tierversuche

Sämtliche Arbeiten an und mit Tieren an der Universität unterliegen den tierschutzrechtlichen Bestimmungen und würden regelmäßig daraufhin überprüft. Das Regierungspräsidium Tübingen, das für die Genehmigung zuständig ist, bestätigte die Prüfung der Versuche mit Rabenkrähen dem SWR.