Zu viert waren sie im vergangenen Jahr aus der Psychiatrie in Calw-Hirsau ausgebrochen. Zwei waren als verurteilte Straftäter dort untergebracht. Seit Freitag müssen sie sich vor dem Landgericht Tübingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Angeklagten zu Prozessbeginn schweren Raub, schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung vor. Laut Anklageschrift standen beide im April 2019 vor der Rückverlegung ins Gefängnis. Zusammen mit zwei weiteren Männern überwältigten sie Pflegekräfte der Psychiatrie in Calw-Hirsau, nahmen ihnen die Schlüssel ab und flohen. Zwei der vier Männer nahm die Polizei kurz darauf am Bahnhof in Hirsau fest. Die anderen beiden wurden später bei Bad Liebenzell (Kreis Calw) gefasst.

Sucht und mehrere Haftstrafen

Sie wollten nochmal die Freiheit genießen, ließ der 25-jährige Angeklagte seine Verteidigerin vorlesen. Er und sein 42-jähriger Komplize berichteten - nach ihrer Lebensgeschichte befragt - von Sucht und Gewalt im Elternhaus, eigenem frühen Drogenkonsum und anhaltender Sucht und von mehreren Haftstrafen.

Mitausbrecher bereits verurteilt

Das Landgericht Tübingen hatte die beiden anderen Komplizen des Ausbruchs bereits im Juni verurteilt. Sie bekamen eine 14 beziehungsweise 15- monatige Gefängnisstrafe. Das Gericht stufte sie als Mitläufer ein.