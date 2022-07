Beratungsstelle Albstadt am Limit: mehr Geld für weiteres Personal gefordert

Die Psychologische Beratungsstelle Albstadt (Zollernalbkreis) schlägt Alarm: Es gibt so viele Anfragen wie noch nie. Und nicht alle, die Hilfe brauchen, bekommen eine Beratung.

Der Zollernalbkreis ist nach Angaben der Psychologischen Beratungsstelle Albstadt mit psychiatrischen und psychotherapeutischen Unterstützungsmöglichkeiten absolut unterversorgt. Diesen Mangel könne die Beratungsstelle nicht auffangen, heißt es im Jahresbericht 2021. Die Kapazitätsgrenze sei seit längerem erreicht, klagt der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle, Stephan Heesen.

Kinder und Jugendliche leiden immer häufiger unter Depressionen, Essstörungen und Ängsten.

Hilfesuchende mussten weiter verwiesen werden

2021 verzeichneten er und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so viele Beratungsfälle wie noch nie. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hätten sie 50 Anfragen an andere Einrichtungen weiterverweisen müssen, so Heesen. Auch ein zweiwöchiger Aufnahmestopp sei verhängt worden. Als Gründe nennt er Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, die in der Corona-Pandemie zugenommen hätten. Aber auch Erwachsene bräuchten zunehmend mehr Beratung.

Mehr psychosomatische Erkrankungen seit Corona

Nach Informationen der Beratungsstelle Albstadt ist die Zahl der Beratungsfälle bei Kindern und Jugendlichen wegen depressiver Verstimmungen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gestiegen. Gleichzeitig kämen immer mehr Anfragen, ob die Beratungsstelle eine Überbrückung anbieten könne, bis ein Therapieplatz gefunden ist. Das sei aufgrund der hohen Nachfrage nach Beratung derzeit kaum noch möglich.

Geld für Beratungskräfte gefordert

Heesen fordert mehr Geld für zusätzliche Beratungskräfte. Träger der Beratungsstelle Albstadt sind die evangelische und katholische Kirche. Finanziert wird sie vom Landkreis und der Stadt Albstadt. Zudem gibt es Zuschüssen von freien Trägern.