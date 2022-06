An den vier Unikliniken in Baden-Württemberg, unter anderem in Tübingen, streiken ab heute wieder die Psychologischen Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung. Aufgerufen zu den Warnstreiks hat die Gewerkschaft verdi. Nach verdi-Angaben führten die Hochschulabsolventen Therapien selbständig durch. Dennoch würden sie nicht nach Tarifvertrag der Unikliniken bezahlt, sondern bekämen nur rund 1000 Euro brutto pro Monat.