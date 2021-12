Prozessbeginn wegen versuchten Totschlags

Am Tübinger Landgericht hat am Dienstag ein Prozess wegen versuchten Totschlags begonnen. Zwei Angeklagte sollen im Juni in Reutlingen einen Mann schwer verletzt haben, heißt es in der Anklageschrift. Das Opfer versuchte den Tathergang zu schildern, konnte sich teils aber nicht mehr genau erinnern. Die Männer hätten ihn geschlagen und auf ihn eingestochen, zunächst mehrmals auf den Rücken, später mit einem Schnitt in den Bauch. Allerdings blieben die Details des Tatverlaufs unklar, es gab Schwierigkeiten mit der Übersetzung. Die Angeklagten und das Opfer kommen aus Gambia. Genaueres versucht das Gericht in zwei weiteren Terminen zu klären.