Am Landgericht Tübingen hat ein Drogen-Prozess begonnen. Der 33-jährige Angeklagte aus Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) soll mit Kokain gehandelt haben.

Die Polizei wurde auf den Angeklagten im Januar 2021 aufmerksam, weil er auf der Straße gegen die Corona-Regeln verstieß. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er. Kurze Zeit später konnte er aber gestellt werden. Er trug rund 50 Gramm Kokain zum mutmaßlichen Weiterverkauf bei sich und eine Schusswaffe sowie Munition.

Angeklagter ist laut Rechtsanwalt seit vielen Jahren drogensüchtig

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Eningen u.A. (Kreis Reutlingen) fanden die Beamten dann weitere 100 Gramm Kokain und eine Machete. Die Schusswaffe stellte sich als nicht funktionsfähig heraus. Das wusste der 33-Jährige laut Anklage aber nicht. Der Mann sei, laut seinem Rechtsanwalt, seit vielen Jahren drogenabhängig und müsse sich mit dem Weiterverkauf der Betäubungsmittel den eigenen Konsum finanzieren.

Urteil wird in einer Woche erwartet

Ein Polizist, der als Zeuge gehört wurde, gab an, dass der 33-Jährige kooperativ sei und selbst den Willen habe, seine Sucht in den Griff zu bekommen. Seit 2004 gab es immer wieder Verfahren gegen ihn unter anderem wegen Körperverletzung. Ein Urteil wird beim zweiten Termin in einer Woche erwartet.