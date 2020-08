Am Landgericht Hechingen (Zollernalbkreis) hat der Prozess gegen einen Mann aus Hechingen wegen versuchten Mordes begonnen. Der Angeklagte äußerte sich allerdings nicht.

Er habe zur Tatzeit 3,5 Promille Alkohol im Blut gehabt und könne sich an nichts erinnern, so begründete der 60-jährige Angeklagte sein Schweigen zur Sache. Auskunftsfreudig zeigte sich dagegen der erste Zeuge: er bediente die etwa sechs Gäste an einem Sonntagmittag im Februar 2020 in dem Hechinger Lokal. Er wies den Angeklagten wegen Trunkenheit ab.

Mit Benzin gespritzt

Der sei 15 Minuten später mit Benzin wiedergekommen und habe versucht, ihn und das Lokal anzuzünden. Gäste verhinderten das Schlimmste. Bei der Befragung zur Person gab es beim Angeklagten erhebliche Hinweise auf Alkoholprobleme. Der Vorsitzende Richter der ersten großen Strafkammer des Hechinger Landgerichts, Hannes Breuckert, kündigte 13 weitere Zeugen an.