Prozess wegen schwerer Körperverletzung am Landgericht Tübingen

Am Landgericht Tübingen hat ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung begonnen. Ein 44-Jähriger aus Rottenburg hat zugegeben, seine Partnerin brutal geschlagen zu haben.

Am Landgericht Tübingen hat der Prozess gegen einen 44-jährigen Mann aus Rottenburg wegen gefährlicher Körperverletzung begonnen. SWR Anette Hübsch

Laut Anklage hat er seine damalige Lebensgefährtin mit einem Stuhl geschlagen und ihr mit einem Messer in den Rücken gestochen. Das Leben der Frau konnte nur durch die schnelle Hilfe eines Notarzts gerettet werden. Schon in den Monaten zuvor soll der Angeklagte die Frau mehrfach brutal geschlagen, auf den Kopf getreten und mit dem Tode bedroht haben.

Eifersucht als Motiv für Schläge

Der 44-Jährige räumte die Vorwürfe ein und gab Eifersucht als Grund seiner Gewaltausbrüche an. Er gab sich reumütig und entschuldigt sich sogar. Es tue ihm leid, was er seiner "immer noch geliebten Freundin" angetan hätte. Auch habe er jedes Mal unter Drogen gestanden, sagte er vor Gericht. Er wolle nun wieder einen Entzug machen. Der 44-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Keine Anklage wegen versuchten Totschlags

Der Täter ist trotz der Schwere der Taten nicht wegen versuchten Totschlags angeklagt. Das liegt laut Staatsanwaltschaft daran, dass der Angeklagte die Tat nicht zu Ende führte, sondern selbst den Notruf an die Rettungsstelle abgesetzt hatte. Er wollte also nicht, dass sie stirbt. Gegenüber den Rettungskräften gab er sich aber nicht als Täter zu erkennen. Er erklärte, er sei gerade nach Hause gekommen und habe seine Frau blutend, mit der Stichverletzung im Bett vorgefunden. Da die Polizei bei der Adresse Verdacht schöpfte, kam sie mit mehreren Streifenwagen an den Tatort. Nach Zeugenaussagen hatte die Frau die Polizei schon öfter wegen häuslicher Gewalt gerufen.

Anzeige wegen häuslicher Gewalt

Unter Tränen und mit Hilfe einer Dolmetscherin erzählte das Opfer zum Prozessauftakt von den Gewaltausbrüchen ihres damaligen Freundes. Die Frau hatte ihn wegen häuslicher Gewalt früher angezeigt. Obwohl das Rottenburger Amtsgericht ihm auch schon ein Annäherungsverbot erteilt hatte, ließ sie ihn dann doch wieder in die Wohnung. Es habe immer häufiger aber Streit gegeben, vor allem wenn er getrunken hatte, so die 37-Jährige. Sie leide immer noch an gesundheitlichen Einschränkungen und sei bis Ende des Jahres krank geschrieben.

Gericht prüft Schuldfähigkeit

Das Gericht muss nun unter anderem prüfen, ob der Angeklagte vermindert schuldfähig ist. Dazu wird ein Gutachter geladen. Weitere Zeugen werden noch gehört, unter anderem das Rettungsteam. Ein Urteil wird Mitte November erwartet.