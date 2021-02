Ein Prozess am Amtsgericht Reutlingen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen ist am Freitagmorgen nach einer guten Stunde vertagt worden. Die Angeklagten, ein früher in Reutlingen lebendes Ehepaar, sind wieder einmal nicht erschienen. Schon zu Prozessbeginn im November waren die 29-jährige Mutter und der 36-jährige Vater nicht zur Verhandlung gekommen. Damals hatten sie ohne Kündigung ihre Reutlinger Wohnung aufgegeben und waren an einen unbekannten Ort verzogen. Per Haftbefahl wurden sie gesucht, gefunden und zum zweiten Gerichtstermin per Strafbefehl vorgeführt. Dem Paar wird vorgeworfen, ihre fünf- und neunjährigen Kinder mehrfach geschlagen und vernachlässigt zu haben. Ihr heutiges Fernbleiben haben sie mit dem Schneechaos und ausgefallener Züge begründet, so der Richter. Die Angeklagten sind inzwischen getrennt und leben in Nordrhein-Westfalen. Nach einer kurzen Zeugenbefragung und dem Vorlesen beschlagnahmter Briefe wurde der Prozess auf Anfang März vertagt.