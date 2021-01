per Mail teilen

Vor dem Reutlinger Amtsgericht ist der Prozess gegen ein Ehepaar fortgesetzt worden, das seine Kinder vernachlässigt haben soll. Die Kinder im Alter von fünf und neun Jahren leben mittlerweile in einer Pflegefamilie. Die Eltern sollen ihre Kinder unter anderem mehrfach in den Keller gesperrt, geschlagen und nachts kalt geduscht haben.

Die Gerichtsmedizinerin hatte die Kinder untersucht, nachdem das Jugendamt die beiden in Obhut genommen hatte. Sie stellte vor allem bei dem Neunjährigen Hämatome und Rötungen am Körper fest, die sie als Einwirkungen von stumpfer Gewalt einordnete. Auch die Kinderpsychologin zitierte aus einem Gutachten.

Danach erzählte der Junge, dass er und seine Schwester von beiden Eltern geschlagen wurden, vom Vater mit einem Rollholz und mit der Faust, von der Mutter mit einem Holzstock. Wer weinte wurde unter die kalte Dusche gestellt. Sie lebten in einem dunklen Zimmer, in dem auch Ratten und Käfige abgestellt waren. Das Elend der Kinder wurde aufgedeckt, als Lehrer des Jungen sein auffälliges Verhalten dem Jugendamt meldeten. Der Prozess wird am 12. Februar fortgesetzt.