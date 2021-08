Am Landgericht Hechingen beginnt ein Prozess um eine Messerstecherei, die es 2012 in einer Asylunterkunft in Sigmaringen-Laiz gegeben hat. Zwei Männer sind bereits verurteilt. Nun steht ein dritter Mann wegen gemeinschaftlich versuchten Totschlags vor Gericht. Er war bisher auf der Flucht und wurde laut Staatsanwaltschaft dieses Jahr in Spanien festgenommen.