Prozess um toten Säugling in Tiefkühltruhe

Eine Frau aus Lichtenstein im Kreis Reutlingen soll ihre neugeborene Tochter nach der Geburt erstickt haben. Sie steht ab Mittwoch in Tübingen wegen Totschlags vor Gericht. Laut Anklage war die Frau vor vier Jahren von ihrem damaligen Ehemann schwanger, verheimlichte das aber. Sie soll das Kind im Herbst 2018 ohne Hilfe zur Welt gebracht haben. Das Mädchen war laut Anklage lebensfähig. Die heute 48-Jährige habe es in den Arm genommen und so fest an sich gedrückt, dass es aufhörte zu atmen. Danach soll die Frau den toten Säugling in eine Tiefkühltruhe gelegt haben. Dort wurde er im Juni 2020 gefunden. Die Angeklagte bestreitet, das Kind erstickt zu haben. Es sei unmittelbar nach der Geburt gestorben.