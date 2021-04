Das Gewaltverbrechen an einem Geschäftsmann aus Horb (Kreis Freudenstadt) wird neu verhandelt. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Damit könnte der Tod eines Immobilienunternehmers doch noch gesühnt werden. Der BGH hob ein Urteil des Landgerichts Rottweil am Dienstag in allen Punkten auf. Damit gab der 1. Strafsenat der Revision mehrerer Beteiligter statt. Sowohl die Staatsanwaltschaft, einer der Angeklagten sowie eine der drei Schwestern des Opfers als Nebenklägerin hatten Rechtsmittel eingelegt. Es sei zu hoffen, dass die nun anstehende nochmalige Überprüfung des Falles der Rechtsfindung in diesem brutalen Vorgang diene, sagte der Vorsitzende Richter.