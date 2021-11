per Mail teilen

Prozess um schweren Bandendiebstahl

Am Landgericht Tübingen hat ein Prozess wegen schweren Bandendiebstahls und Diebstahls mit Waffen begonnen. Die beiden Angeklagten im Alter von 35 und 28 Jahren sollen in Drogeriemärkten im gesamten Bundesgebiet, darunter auch in Tübingen und Münsingen im Kreis Reutlingen, Rasierklingen, Zahnbürstenaufsteckköpfe und teure Parfums gestohlen haben. Insgesamt sollen sie Gegenstände im Wert von über 40.000 Euro erbeutet worden sein. Die beiden Angeklagten räumten die Taten ein, sagten aber, sie hätten allein gehandelt, nicht als koordinierte Bande. Eine dritte oder vierte Person habe nicht, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, mitgemacht.