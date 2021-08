per Mail teilen

Im Prozess um illegale Waffenlager eines Mannes aus Wildberg im Kreis Calw wird am Landgericht Tübingen heute mit den Plädoyers begonnen. Der 37-Jährige ist wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. Als Grund nannte der Angeklagte die Flüchtlingskrise und Anschläge in Deutschland. Mit den Waffen wollte er sich und andere für den Verteidigungsfall ausstatten. Drei Mitangeklagten wird Strafvereitelung vorgeworfen. Sie hatten nach seiner Verhaftung im August vergangenen Jahres Teile des Waffenlagers in neue Verstecke gebracht.