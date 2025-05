Ein meterhoher Berg von Autos stand in Flammen: Der Brand in der Herbertinger Entsorgungsfirma ist schon 18 Jahre her. Jetzt geht es darum, wer für die Folgen verantwortlich ist.

Am Verwaltungsgericht Sigmaringen geht es seit Mittwoch um den Großbrand auf einem Entsorgungsunternehmen in Herbertingen (Kreis Sigmaringen). Beim Brand vor 18 Jahren hatte giftiger Löschschaum das Grundwasser verschmutzt. Jetzt soll die Firma die Sanierung des Grundwassers bezahlen - und hat dagegen geklagt. Löschschaum verschmutzt Grundwasser Im August 2007 ist ein großes Feuer auf dem Schrottplatz ausgebrochen. Ein 15 Meter hoher Berg aus verschrotteten Autos ging in Flammen auf. Um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, setzte die Feuerwehr Löschschaum ein. Das Problem: In diesem Schaum waren giftige Chemikalien enthalten. Archivbild von 2007: Die Feuerwehr war fünf Tage lang mit den Löscharbeiten im Shredderwerk beschäftigt. SWR Im Frühjahr 2012 hat man diese Chemikalien im Trinkwasser in der Nachbargemeinde Ertingen (Kreis Biberach) gefunden. Laut dem Verwaltungsgericht Sigmaringen waren das nachweislich Reste vom Löschschaum. Daraufhin ordnete das Landratsamt Sigmaringen an, dass die Entsorgungsfirma die Schäden im Grundwasser beseitigt. Die Firma solle unter anderem eine Anlage, die das Wasser reinigt, installieren und die Kosten dafür tragen. Shredderwerk klagt gegen Anordnung vom Landkreis Dagegen klagt das Unternehmen jetzt. Laut der Gerichtsmitteilung sieht es den Fehler bei der Feuerwehr und bei den Behörden - denn sie hätten sich dazu entschieden, das Feuer mit dem Schaum zu löschen. Das Landratsamt hält dagegen: Für den Brand sei die Entsorgungsfirma verantwortlich, weil sie mehrere Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten habe. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Großbrand in Herbertingen: "gespenstische Stimmung" Der SWR hat 2007 über den Großbrand in Herbertingen berichtet. SWR-Reporter Dirk Polzin war damals vor Ort und erinnert sich an die "gespenstische Stimmung" und an den riesigen Rauchpilz, der damals in den Himmel gestiegen ist. Bis zu 500 Feuerwehrleute aus mehreren Landkreisen waren im Einsatz und haben fünf Tage lang den brennenden Müllberg gelöscht. Der Sachschaden lag bei rund einer Million Euro. Der Löscheinsatz kostete zusätzlich 1,3 Millionen Euro.