Prozess um hundertfachen Missbrauch von Kindern

Am Landgericht Tübingen hat am Montag ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern begonnen. Ein 50-Jähriger aus dem Kreis Tübingen ist angeklagt, Jungen ab neun Jahren mit Computerspielen und Filmen, teils auch mit Alkohol und Zigaretten, in seine Wohnung gelockt zu haben. Dort kam es dann laut Staatsanwaltschaft zu rund 200 sexuellen Übergriffen. Zudem soll der Angeklagte heimlich mehrere tausend pornographische Bilder und hunderte Videos von den Jungen gemacht haben. Das Landgericht Tübingen befragte ihn unter Ausschluss der Öffentlichkeit.