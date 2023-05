per Mail teilen

Gefesselt, geschlagen und beraubt im eigenen Haus: Im Dezember 2021 soll das einem Mann in Riederich bei Reutlingen passiert sein. Nun stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht.

Zwei der Angeklagten behaupten, zum Tatzeitpunkt gar nicht in Deutschland sondern in Frankreich gewesen zu sein. Der dritte Angeklagte, ein 68-jähriger Mann, habe sie aus Rache für private Auseinandersetzungen in die Sache hineingezogen.

Opfer wurde gezwungen, Tresor zu öffnen

Die Staatsanwaltschaft Tübingen wirft den drei Männern schweren Raub, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor. Sie sollen im Dezember 2021 einen Mann in seinem Haus in Riederich im Kreis Reutlingen gefesselt, mit der bloßen Faust geschlagen und schließlich dazu gebracht haben, den Tresor in seinem Haus zu öffnen.

Die teure Uhr direkt vom Handgelenk geklaut

Dabei sollen sie Schmuck im Wert von über 200.000 Euro und 20.000 Euro Bargeld erbeutet haben. Außerdem sollen sie dem Opfer laut Anklage eine rund 20.000 Euro teure Uhr vom Handgelenk abgenommen haben. Die mutmaßlichen Täter, zwei Männer Mitte 30 und ein 68-jähriger Mann, sitzen derzeit in Untersuchungshaft.