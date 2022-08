Motiv unklar, warum Mann in JVA Rottenburg Mitarbeitende mit heißem Öl übergossen und gebissen hat

per Mail teilen

Ein Häftling hat im Gefängnis in Rottenburg einen Mitarbeiter mit heißem Öl angegriffen und einen zweiten in den Oberschenkel gebissen. Warum er das getan hat, ist bislang unklar.

Dem Angeklagten wird unter anderem schwere, gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklageschrift saß der 31-Jährige im vergangenen September in Rottenburg im Gefängnis. Dort soll er zunächst einen Justizangestellten mit heißem Öl übergossen haben, was er vor Gericht gestanden hat.

Opfer nach Öl-Attacke bis heute gezeichnet

Dabei erlitt das Opfer Verbrennungen an der rechten Kopfseite, am Ohr, Auge und an der Wange bis zum Kinn. Der damals 24-Jährige musste Hauttransplantationen und Haartransplantationen erdulden und ist bis heute gezeichnet. Auch sein linker Arm wurde von dem heißen Öl verbrannt.

JVA Rottenburg: Beamten in Oberschenkel gebissen

Nach der Öl-Attacke soll der Angeklagte sich gegen zu Hilfe eilende Beamte der Justizvollzugsanstalt gewehrt und dabei einen Mann in den Oberschenkel gebissen haben. Der Angeklagte machte im Gerichtssaal am ersten Prozesstag einen teils hilflosen Eindruck. Er gebe alles zu und alles sei so, wie es die Zeugen beschrieben, sagte er immer wieder.

Landgericht Tübingen: Motiv für Angriff unklar

Das Motiv für den Angriff gegen die Mitarbeitenden der JVA Rottenburg ist nach dem ersten Verhandlungstag am Landgericht Tübingen völlig unklar. Keiner der Zeugen berichtete etwa von einem vorhergehenden Konflikt zwischen dem Gefängnismitarbeiter und dem Gefangenen. Der Prozess wird am 16. August 2022 fortgesetzt.