Am Landgericht Hechingen hat ein Prozess um eine Messerstecherei begonnen. Zu der war es 2012 in einer Asylunterkunft in Sigmaringen-Laiz gekommen. Der Angeklagte bestreitet die Tat.

Zwei Männer wurden bereits im Jahr 2013 verurteilt. Seit Montag steht ein dritter Mann wegen gemeinschaftlich versuchten Totschlags vor Gericht. Er war bisher auf der Flucht und wurde laut Staatsanwaltschaft in diesem Jahr in Spanien festgenommen, als er seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen wollte.

War es der Angeklagte oder nicht?

Der Angeklagte bestritt am ersten Prozesstag, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Der heute 41-Jährige sagte vor Gericht aus, er sei erst nach dem Angriff an den Tatort gekommen. Laut mehrerer Zeugenaussagen von damals soll der Mann jedoch mit einem Holzknüppel zugeschlagen haben. Eines der beiden Opfer konnte sich vor Gericht Hechingen - neun Jahre nach der Tat - nicht mehr an den Mann auf der Anklagebank erinnern.

Was war 2012 passiert in der Asylunterkunft?

Unter Alkoholeinfluss soll es in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2012 zu einem Streit gekommen sein. Daraufhin hatten mehrere Männer zwei ihrer Mitbewohner mit Messern und Holzknüppeln angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der Angeklagte hatte die Asylunterkunft kurz nach dem Angriff verlassen und war nach Spanien ausgereist. Das Landgericht Tübingen will nun klären, ob er an der Messerstecherei beteiligt war oder nicht. Insgesamt acht Zeugen sollen dabei helfen.