Prozess wegen Angriff mit Salpetersäure

Am Landgericht Tübingen hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der im Februar seine zwei Mitbewohner im Gesicht mit Salpetersäure verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung vor. Beide Opfer müssen mit einer halbseitigen Erblindung rechnen. Vor Gericht gestand der Angeklagte die Tat. Er habe damals befürchtet, dass seine Mitbewohner ihn mit Chemikalien vergiften wollten. Mit dem Säureangriff wollte er sich rächen, so der 54-Jährige. Laut Staatsanwaltschaft gefährde der Angeklagte durch seine "paranoiden Psychosen" sein Umfeld. Er soll in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.