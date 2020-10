per Mail teilen

Ende 2016 war ein junger Deutschkurde in Hechingen (Zollernalbkreis) auf offener Straße erschossen worden. Sein Bruder und ein Komplize stehen nun noch einmal vor Gericht, weil sie Rachepläne geschmiedet haben sollen.

Zwei Mal wurde das Duo vom Hechinger Landgericht schuldig gesprochen, sich zum Mord verabredet und um Beschaffung von Waffen gekümmert zu haben. Doch zwei Mal hat der Bundesgerichtshof die Urteile bemängelt und nach Hechingen zurückverwiesen. Eine Verabredung zum Mord habe man den beiden nicht nachweisen können, so der Bundesgerichtshof. An den kommenden Verhandlungstagen soll geklärt werden, ob der heute 22-jährige Bruder des Opfers und sein Komplize wegen Beschaffung und Besitz von Kriegswaffen belangt werden können.

Der Prozess um einen geplanten Mord vor dem Hechinger Landgericht wird wieder aufgerollt. SWR Anne Schmidt

Urteile könnten deutlich milder ausfallen

Laut Bundesgerichtshof und Hechinger Staatsanwaltschaft haben sich die beiden strafbar gemacht, weil sie geplant hatten, Kriegswaffen zu beschaffen. Sie wollten Kalschnikows, Sturmgewehre und Handgranaten besorgen. Das geht aus Telefonaten und Kurzmitteilungen hervor. Mit den Waffen wollten sie die drei inhaftierten Italiener töten, die den Bruder des Hauptangeklagten ermordet haben. Da die beiden Angeklagten aber zum Zeitpunkt ihrer Festnahme noch keine Waffen besessen hatten, sondern nur die Beschaffung planten, dürften die Urteile deutlich milder ausfallen.

Geld für Waffen beschafft

Der Fall hatte damals für viel Aufsehen gesorgt. Der junge Deutschkurde war aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen worden. Die nun Angeklagten sollen sich dann zu einem Mord an dem italienisch stämmigen Täter aus Rache verabredet haben. Sie wurden deshalb vom Hechinger Landgericht zu sechseinhalb und siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Zu Unrecht, so die Verteidiger. Sie legten Berufung ein und wandten sich an den Bundesgerichtshof.