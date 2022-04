Ein Mann aus dem Kreis Rottweil soll einen schlafenden 85-jährigen Unternehmer in dessen Schlafzimmer in Hechingen (Zollernalbkreis) eingesperrt und vorher noch die Bettdecke angezündet haben. Das Landgericht Hechingen hat diesen Fall am Montag verhandelt. Der Mann aus dem Kreis Rottweil ist wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Am Abend der Tat war der Angeklagte im Haus des Opfers, zu dem er wohl auch einen Schlüssel hatte. Das Opfer, hält den damals mit ihm befreundeten Angeklagten allerdings für unschuldig.