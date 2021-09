Prozess um Zugunfall mit Verletzten bei Tübingen

Am Amtsgericht Tübingen hat am Montag der Prozess gegen einen Lastwagenfahrer begonnen. Er war im Mai 2019 an einem Zugunfall an einem Bahnübergang in Tübingen Kilchberg beteiligt.

Der angeklagte Lastwagenfahrer und der Hauptzeuge haben vor Gericht unterschiedliche Angaben gemacht. Der Angeklagte gab an, er habe wegen der schlechten Sichtverhältnisse an jenem Maitag und wegen fehlender Warnsignale am Bahnübergang in Kilchberg den Zug nicht erkennen können. Der damals schwer verletzte Zugführer sagte, dass der Mann trotz roter Warnlichter auf die Gleise gefahren sei. Im Mai 2019 rammte ein Regionalexpress einen Lastwagen am Bahnübergang Tübingen-Kilchberg SWR Acht Menschen bei Zugunfall verletzt Der Lastwagenfahrer war vor rund zwei Jahren an der B28-Baustelle im Tübinger Stadtteil Kilchberg beim Rangieren auf einen unbeschrankten Bahnübergang geraten und wurde von einem Regionalexpress erfasst. Der Knall war bis in die Nachbarorte zu hören. Acht Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Unter den Schwerverletzten war auch der Lastwagenfahrer. Er wurde durch den Aufprall aus seiner Fahrerkabine geschleudert und kann seither nicht mehr arbeiten. Richterin: Verkettung unglücklicher Umstände Die Polizei bezifferte den Schaden auf mindestens eine Million Euro. Der Lastwagenfahrer bekam einen Strafbefehl in Höhe von 1.200 Euro. Dagegen legte der heute 55-Jährige Einspruch ein. Deshalb muss sich der Mann nun wegen fahrlässigen Eingriffs in den Bahnverkehr und Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tübingen verantworten.Vor Gericht entschuldigte er sich bei dem Lokführer. Richterin, Anklage und Verteidigung sprachen von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Das Urteil wird vorraussichtlich am 20. September erwartet.