Am Landgericht Rottweil hat ein Prozess gegen fünf Männer wegen schweren Bandendiebstahls begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, unter anderem in den Kreisen Zollernalb, Rottweil und Tuttlingen in Geschäfte und Einkaufsmärkte eingebrochen oder es versucht zu haben. Laut Anklage haben die Männer dabei rund 140.000 Euro erbeutet und einen Schaden von rund 40.000 Euro verursacht.